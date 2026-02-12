テレビ東京は12日、IP（知的財産）プロデュース会社「Minto」（東京都港区）と資本業務提携し、5億円を出資すると発表した。東南アジアを中心に事業基盤を持つMintoを戦略的パートナーとし、幼児向け番組「シナぷしゅ」やアニメ作品など、テレ東が保有する自社IP資産を海外展開し、収益力を強化する。◆テレビ東京取締役アニメ、国際事業担当廣部琢之氏コメントMintoとのパートナーシップで、お互いの強みを活用し、デジタルとグロ