X更新パドレスのダルビッシュ有投手が12日に自身のX（旧ツイッター）を更新。この日発表された野球日本代表「侍ジャパン」のアドバイザー就任への思いを明かした。NPBエンタープライズは12日、ダルビッシュが侍ジャパンのアドバイザーに就任することを発表。14日から始まる宮崎合宿の全日程に帯同する見込みとした。右腕は昨年10月に右肘手術を受け、今季の全休が見込まれている。選手としては代表30人に選出されていなかった