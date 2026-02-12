K-POPが、世界の音楽市場のメインストリームとして確固たる地位を築いた現代。その中心軸の1つであるYGエンターテインメントのトップ、ヤン・ヒョンソク総括プロデューサーが最前線に立ち、攻めの姿勢を打ち出した。【写真】BLACKPINK、解散の可能性約5年ぶりにメディアを通じて語った彼のメッセージは明確だった。「待つ」のではなく、「攻めの創作」でグローバル市場を再編するという意思である。ヤン氏はこれまで、長きにわたっ