◆サウジダービー・Ｇ３（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１６００メートル）＝２月１２日、キングアブドゥルアジーズ競馬場歴史を塗り替える。サウジダービーに出走するベストグリーン（牡３歳、北海道・田中淳司厩舎、父スマートファルコン）が目指すのは史上３頭目の地方馬による海外重賞Ｖ。３歳では史上初だ。「スピードはなかなかのもの。ハッピースプリントに匹敵、またはそれ以上かと思います」と