◆ミラノ・コルティナ五輪カーリング女子１次リーグ（１２日、コルティナ・カーリング・オリンピックスタジアム）カーリング女子日本代表で、世界ランキング５位のフォルティウスの五輪が開幕した。１次リーグが始まり、初戦で同４位・スウェーデンと対戦したフォルティウスは、最終の第１０エンド（Ｅ）を残して４―８と大きくリードされ、自ら負けを認める「コンシード」で敗れた。２２年北京五輪で銀メダルに輝いたロコ・