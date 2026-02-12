演出家の宮本亞門さんが、１月２９日に亡くなった国際ジャーナリスト、モーリー・ロバートソンさん（享年６３）のパートナーで女優の池田有希子と、モーリーさんをしのんだ様子を公開した。宮本さんは１２日までに自身のインスタグラムを更新。「天国に召されたモーリーのパートナーは、才能に満ちた親友の池田有希子（ゆっこ）さん！お葬式以来の外出で、２人で語り尽くしました、どれほど人生は過酷で、でも美しく、生きて