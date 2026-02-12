◆ミラノ・コルティナ五輪（１２日・コルティナ・カーリング・オリンピックスタジアム）カーリング女子日本代表で、世界ランキング５位のフォルティウスの五輪が開幕した。１次リーグ初戦の同４位・スウェーデンを相手に最終の第１０エンド（Ｅ）を残して４―８と大きくリードを許して「コンシード」で敗れた。カーリングで見られるコンシードは「ギブアップ」とは意味合いが異なる。リードを許したチームが逆転が不可能と判断し