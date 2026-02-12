週刊少年ジャンプで連載されていた『食戟のソーマ』の作画担当で知られる漫画家・佐伯俊が12日、自身のXを更新し、人気漫画『葬送のフリーレン』のイラストを公開した。【画像】お色気要素なし！『食戟のソーマ』作者が描いたフリーレンのイラスト定期的にイラストを投稿しており、今回は『葬送のフリーレン』の主人公・フリーレンのイラストを投稿。代表作の『食戟のソーマ』では、キャラクターたちの露出、お色気シーンが