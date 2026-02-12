◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第7日カーリング女子1次リーグ（2026年2月12日コルティナ・カーリング五輪競技場）カーリングの女子1次リーグが12日から開幕。日本代表のフォルティウスは、初戦で北京五輪銅メダルのスウェーデンに4−8で敗れ、黒星スタートとなった。女子1次リーグには10カ国が参加。総当たりで対戦し、上位4チームが準決勝に進出する。敗れはしたが、日本代表のフォルティウスは、司令塔のスキップ・吉