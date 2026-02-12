男子モーグル予選コブでバランスを崩す藤木豪心＝リビーニョ（共同）五輪フリースタイルスキー男子モーグルの藤木豪心は中盤に板が暴れたのが痛かった。高さのあるエアを跳ぶなどアピールしたがターンで12.20点と大幅に減点されて敗退。「きれいに滑りたかった」と悔しがった。前回の出場を逃し、一度は引退も考えて就職し、普段はサンテレビ（神戸市）スポーツ部ディレクターでプロ野球阪神を担当する。28歳の社会人選手は