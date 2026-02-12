【11R】G1常連の杉森輝大だが、昨年の優勝は8月25〜27日の宇都宮F1のみと物足りない。持ち点も104.22まで下げているが「状態は上がってきている」と笑顔。おまけに初日予選はケレン味のない自力勝負で売り出し中の橋本壮史と連係できるとは願ったり、かなったりだ。3番手は志村龍己が固めるが、自在性を兼ね備える中井俊亮が位置取り柔軟に捲りで杉森に迫る。伊東翔貴のスピードを利して箱田優樹も突っ込んでくる。とはいえ橋