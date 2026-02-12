麻薬「ケタミン」約４８キロを密輸しようとしたとして、東京税関は１２日、ルーマニア国籍で住所不定、無職の男（３２）を関税法違反（輸入未遂）などの容疑で現行犯逮捕し、東京地検に告発したと発表した。税関が一度に押収したケタミンの量としては過去最多という。発表によると、男は１月２３日、スーツケース２個にケタミン約４８キロを隠し、ドイツから羽田空港に密輸しようとした疑い。告発は９日。税関職員が、手が震