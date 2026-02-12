新車298万！ ダイハツ新型「スポーティ“5人乗り”SUV」に大注目！ダイハツのマレーシア現地合弁会社であるプロドゥアは、2025年12月17日にBセグメントの新型コンパクトSUV「TRAZ（トラズ）」を発売しました。日本では未発売のモデルですが、広い室内空間や高い積載性を持った魅力的な一台ということで、現地で注目を集めています。【画像】超カッコいい！ これがダイハツ新型「スポーティSUV」です！（14枚）プロドゥアは、