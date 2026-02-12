ピクシブが運営するクリエイターEC「BOOTH」は、いまやソーシャルVRプラットフォーム『VRChat』向けのデータ販売プラットフォームとして、デファクトスタンダードの地位を確立している。特に近年は3Dモデルカテゴリの取扱高が急速に増えつつあり、定期的に発表されるデータは個人向けの3Dアバター市場における消費行動を推測する重要な材料となる。 （関連：【画像あり】「BOO