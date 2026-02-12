幼稚園や保育園は、子どもにとってはじめての「社会」ともいえる場所ではないでしょうか。だからこそ、平等さや公平さに敏感になる保護者は少なくありません。今回紹介するのは、園長の孫が在園している園で起きた出来事です。積み重なる“特別扱い”に対して、違和感を覚えたママの投稿を紹介します。家族経営の幼稚園、目玉行事の主役は孫投稿者さんの娘さんが通っているのは、代々続く家族経営の幼稚園です。そこには園長の孫が