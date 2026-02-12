◆ソフトバンク春季キャンプ（12日、宮崎）即戦力候補の大卒新人コンビが、B組（2軍）で初めて打撃投手を務めて好感触を口にした。ドラフト2位の稲川竜汰（九州共立大）は打者4人に計20球を投げ、最速は149キロ。安打性の打球は1本で「質のいい球が投げられた」と振り返った。打者に投げたのは今年初で、球種は直球とカーブのみ。稲川は「少し高めにいく球もあったけど、ファウルも取れた」と充実の表情だ。倉野投手チーフコ