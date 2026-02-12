ソフトバンクのドラフト5位ルーキー、郄橋隆慶内野手（24）＝JR東日本＝が、14日からの第4クールで正式にA組（1軍）に昇格する。第3クール最終日の12日に通達されて「1軍に残れるなら（守備は）どこでもやりたい」と口にした。守備は三塁が本職ながら、第2クールから首脳陣の指示で二塁にも挑戦している。一塁や三塁には山川や中村晃、栗原ら主力級がずらりと並ぶためで、小久保監督は「少しでも1軍で可能性があるところ