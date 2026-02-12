寒波の影響で断水が続く静岡県伊東市で、2月11日夜から新たに2つの配水池の給水区域で断水が発生しました。漏水などの量が多く、供給が追い付かないことが原因とみられています。 【写真を見る】断水の再拡大を受けて伊東市は給水所を12か所に増設「修理業者の手が回っていない状況」 ＜前田節子さん＞ 「あー出ません、全然出ませんね。ほら全然ダメです」 伊東市の宇佐美地区に住む前田さんの自宅では、2月11日夜ま