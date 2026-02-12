今回プレミアム100％となった静岡市が実施する「しずトク商品券」について、2月12日から利用者向けの説明会が始まりました。 【写真を見る】12日から始まった「しずトク商品券」利用者向け説明会の様子 一方、今回から商品券の取り扱いを始める飲食店はその効果に期待を寄せています。 静岡市駿河区にある食堂「富久屋（ふくや）」。地元・由比産のサクラエビをたっぷり使ったかき揚げ丼が一番人気です。 普段から観光客を中心