2025年末に起こった事件をめぐり7人目の逮捕者です。2025年12月、静岡県長泉町で高齢夫婦が拘束され現金約1000万円が奪われた強盗傷害事件で、警察は新たに犯行の指示役とみられる21歳の男を逮捕しました。 男は現場と離れた場所から秘匿性の高い通信アプリを使って指示をしていたとみられています。 強盗傷害などの疑いで逮捕されたのは、神奈川県小田原市に住む自称フリーターの男（21）です。 警察によりますと