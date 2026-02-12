大規模な断水を断続的に続けている神奈川県箱根町は、一部の地域を隣接する小田原市からの給水に切り替えるなど、断水の解消に向けた対策に追われています。【映像】断水続く箱根町に給水するため作業する小田原市の様子箱根町は、9日の寒波の影響で水道管が破裂するなどの被害が相次いで水を貯める配水池の水位が下がったことを受け、土産店や旅館などが立ち並ぶ湯本地域で10日から断続的に断水しています。12日午後には、