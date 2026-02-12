乃木坂46の元メンバーでタレントの高山一実（32）が、美脚際立つ姿が印象的な最新のオフショット動画を披露し、反響を呼んでいる。【映像】高山一実の最新ショットや水着姿2021年に約10年間在籍した「乃木坂46」を卒業し、現在はタレントとしてさまざまな番組に出演している高山。私生活では2024年7月、知的エンタメ集団「QuizKnock」のふくらPとの結婚を発表したが、2025年12月にはわずか1年半で離婚したことを報告していた。