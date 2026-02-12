セブン‐イレブン・ジャパンは12日、同社公式サイトを通じ、一部米飯商品の値上げを明らかにした。【写真】牛角、こんなに安くていいの？税込319円で食べられる全10品サイトでは「このたび、オリジナルフレッシュフードの米飯商品について、2月10日より順次価格の見直しを行っております」とし、背景として「原材料や容器・包材の価格高騰や物流コストの上昇等の影響が続いておりますが、コメの価格についても依然として高止ま