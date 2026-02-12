中国の李強首相がレアアースの関連企業を視察し、「レアアース産業の発展の質と効率を絶えず向上させる」と強調しました。【映像】李強首相がレアアース関連企業を視察する様子李強首相は春節前の10日に、中国南東部の江西省にあるレアアース関連企業を視察しました。視察ではレアアースの「回収システムを整備し、節約・集約的な利用水準を高める必要がある」と指摘したほか、生産加工の段階で環境に与える負荷を減らすよう