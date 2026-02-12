Netflixで配信中の大人気恋愛リアリティショー『脱出おひとり島』。海に囲まれた孤島に集まった独身の男女が真実の愛を求めて共同生活を送る本シリーズ。シリーズ最多の参加者が出場するシーズン5では、多数の男性を魅了し名言も残したミナス様（チェ・ミナス）や、3人の男性を最後まで一途に思わせた最強のモテ美女キム・ゴウンなど、目が話せない恋模様が展開。また、ノーコメント禁止の真実ゲームや、グラビア撮影などパワー