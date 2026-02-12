先月、北九州市の中学校の調理実習でピザを食べた生徒が体調が悪くなり、病院に運ばれました。原因は塩の入れすぎとみられています。塩をとりすぎるとどうなるのか、医師に聞きました。ピザを食べた生徒「気持ち悪い。吐き気がする」先月、北九州市の中学校で行われた家庭科の授業。調理実習で作ったピザを食べた3年生8人が体調不良を訴え、6人が病院に運ばれました。ピザを食べた生徒「ピザがとても塩辛かった」ピザ生地は発酵に