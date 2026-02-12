2月12日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）では、今回の衆院選の流れを受けた、憲法改正の問題について取り上げた。 番組では、まず朝日新聞の記事を紹介。東京大学・谷口将紀研究室と朝日新聞の共同調査によると、今回の衆院選の当選者のうち、憲法改正の賛成派は全体の93％にのぼるという。2024年の衆院選の際は67％であったため、大幅な上昇。自民党が公約として掲げた「自衛隊の保持の明記」を挙げる当選者