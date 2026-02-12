ミラノ・コルティナ五輪カーリング女子１次リーグ、日本代表のフォルティウスは初戦で強豪のスウェーデンに４―８で敗れ、黒星スタートとなった。１―１で迎えた第４エンド、不利な先行だった日本は、前回銅メダルのスウェーデンに３点を許してしまう。さらに第５エンドでスウェーデンにスチールを許す痛恨の展開で１―５となった。第６エンドで２点を奪い、２点差にまで迫ったが、第７エンドに再び２点を奪われるなどし、第９