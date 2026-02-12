【モデルプレス＝2026/02/12】ABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』の第1話が、2月11日よる10時より放送。timeleszの菊池風磨が初回から興奮する様子を見せた。【写真】菊池風磨も興奮 ルール度外視のキスシーン◆「ラブパワーキングダム2」同番組は、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな恋の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。2025年