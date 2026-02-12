元AKB48メンバーで俳優の前田敦子さん（34）が2026年2月6日、自身のインスタグラムを更新。抜群のスタイルが際立つ冬コーデを披露した。「思い出」前田さんは、「思い出」といい、黒いダウンと黒いブーツを合わせたコーデで雪景色を歩く様子や、ベンチに座る姿など9枚の写真を投稿した。また、「今日のコーデ」を意味するハッシュタグ「♯ootd」を交え、「思い出#ootd」と添えた。インスタグラムに投稿された写真では、マフラーを