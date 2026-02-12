鹿児島県内で1週間に確認されたインフルエンザの患者数が、前の週の1.5倍に増え、5週連続で増加しています。 県内で今月8日までの1週間に確認されたインフルエンザの患者数は4265人でした。前の週に比べ1438人多く、およそ1.5倍となっています。 1医療機関あたりの患者数は74.82人で、県内全域で「流行発生警報」が継続して発表されています。 保健所別でみると、▼川薩で174.67人、▼伊集院で139.00人、▼姶良で125.00人などと