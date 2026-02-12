衆議院選挙の比例九州で復活当選した参政党の牧野俊一さんが12日、当選後初めて鹿児島に戻り抱負を述べました。 救急医でもある牧野さんは、投開票日の午後から長崎の病院で丸3日間勤務していて、12日当選後初めて鹿児島に戻りました。 参政党・新人として鹿児島1区に立候補し、小選挙区では及びませんでしたが、比例で復活して初当選。 国会で実現したい政策を問われると… （参政党 牧野俊一氏）「（税の）どこかを下げてど