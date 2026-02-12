国際エネルギー機関（IEA）2026年の世界石油需要予測を下方修正 2026年の世界石油需要は日量85万バレル増と予測、前月見通しから8万バレル引き下げられた。経済の不確実性や石油価格の上昇が消費抑制の要因。供給は需要を上回るペースで増加。石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）プラスが２５年４月以降、生産を拡大しているほか、米国、ガイアナ、ブラジルなども増産している。 市場では依然として大規模な供給過剰状態