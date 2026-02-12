火を使わないおつまみ「厚揚げのチーズ焼き」 料理を作りながらおつまみを作るとき、コンロが足りなくなることも。そんなときに役立つのがオーブントースターです。今回はオーブントースターで簡単に作れるおつまみ「厚揚げチーズ焼き」をご紹介。厚揚げにチーズをのせてオーブントースターで焼くだけで完成。ほったらかしでラクちんなうえ、洗い物なども省けて手軽です。 明太子や納豆を合わせて 明太子でピリ辛にしたり、納豆