警報が出されているインフルエンザについて最新の感染状況が発表され大分県内の患者数は、前の週よりも1.3倍増えました。 B型が猛威をふるっています。 県によりますと、県内58の定点医療機関で2月8日までの1週間に報告されたインフルエンザの患者数は1医療機関あたり69.67人でした。 前の週の1.3倍で警報基準の2倍を超える患者数となっています。 保健所別では大分市が最も多く91.65人、次いで南部が90.80人などとなっていま