大分県弁護士会は大分刑務所に受刑者の処遇の改善を求める勧告を行ったと12日発表しました。 受刑者が弁護士に送る手紙の回数を制限しないことと休日に居室で横になることを認めるべきとしています。 大分刑務所への勧告は県弁護士会が男性受刑者の申し立てを受けて2月9日付で行いました。 大分刑務所では多くの受刑者が1か月に出せる手紙の数が5通と決められていますが、弁護士とのやりとりも含んでいてこれを含まないようにす