バレンタインに花を贈る習慣を広めようと12日、大分県佐伯市でスイートピーの花束の無料配布が行われました。 佐伯市役所 「フラワーバレンタインさいき」と名付けられたこの取り組みはバレンタインに花を贈る習慣を根付かせようと佐伯市のスイートピーの生産者などで作る団体が行っています。 12日は、100束が用意され市役所を訪れた人たちに手渡されました。 また、庁舎には生