お笑いコンビ・エルフの荒川が12日、東京・TOHOシネマズ日比谷で開催された映画『嵐が丘』（原題：Wuthering Heights）のバレンタイン試写会に登壇。“重い愛”を熱弁した。【全身ショット】かわいい！ミニスカ×ニーハイブーツで登場した荒川イベントではお笑いタレントの横澤夏子とタレントのpecoと恋愛トークに花を咲かせた。「恋愛に沼るか沼らないか」という話題で荒川は、「頭が見えていないくらい沼る。私も捧げるから