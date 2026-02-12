佐藤知事 県は12日2026年度の一般会計当初予算案を発表しました。 総額は過去最大規模の7300億円余りとなっています。 ◆佐藤知事「力を入れる分野としてはやはり物価高騰対策はしっかりとやっていきたい」 佐藤知事は12日、任期の締めくくりとなる2026年度の当初予算案を発表しました。総額は2025年度よりおよそ274億円多い、7300億円余りで過去最高額となっています。 具体的には、物価高騰対策の関連経費として87億円