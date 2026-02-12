「阪神２軍春季キャンプ」（１２日、具志川）阪神の湯浅京己投手（２６）が「左アキレス腱（けん）の損傷」で戦列を離れた石井大智投手（２８）へエールを送り、早期の回復を願った。湯浅は同じブルペンの仲間として石井を思い、慎重に言葉を選んだ。「同じ現場にいたし、急な出来事だったので…。本人が一番悔しいと思うし、自分もケガとかあった中で大智さんがいろいろ声をかけてくれたりしたので。パワーアップして帰って