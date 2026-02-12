慶応義塾大学の野球部が12日から大分県中津市で合宿を始めました。 部員たちは練習の前に大学の創設者である福沢諭吉の記念館と旧居を見学しました。 中津市を訪れた慶応義塾大学の野球部 中津市にバスで到着したのは慶応義塾大学の野球部40人です。野球部は毎年4月のリーグ戦開幕に向けて2024年から中津市で合宿を行っています。 大学を創設したのは幼少期を中津で過ごした福沢諭吉、合宿初日の12日部員