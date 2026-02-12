不倫相手が住んでいたアパートに放火して全焼させた罪に問われた女に大分地裁は懲役6年の実刑判決を言い渡しました。 大分地裁 現住建造物等放火の罪で実刑判決を受けたのは大分県玖珠町の無職柿元冴恵被告21歳です。 判決によりますと、柿元被告は2025年5月、玖珠町塚脇にある2階建てアパートの倉庫で、置かれていたこたつ布団にライターで火をつけてアパートを全焼させたとされていま