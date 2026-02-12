アニメ『鬼滅の刃』の劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』（2025年7月18日公開）が、2月20日からSCREENX・ULTRA 4DX限定の入場者特典を配布することが発表された。「3面パノラマカード(全4種)」で全国10万人限定で配布する。【画像】義勇さんの本気モード！配布される特典「3面パノラマカード (全4種)」また、2月20日0時よりSCREENX最速上映の開催が決定。チケットは2月16日0時より先着で販売開始となる。劇場