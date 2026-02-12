大分市の事故現場（2021年） 危険運転致死傷罪の見直しを議論してきた法制審議会は12日アルコールや速度について基準を設けることを盛り込んだ案を取りまとめ、法務大臣に答申しました。 時速194キロの事故で家族を亡くした遺族は「数値基準が設けられることによって、法律が緩くなる方向にいって欲しくない」とコメントしています。 12日午後、東京で開かれた法制審議会の総会。車の死亡事故は法定刑が20年以下の危