２０２２年北京冬季五輪・フィギュアスケート男子の金メダリスト、ネイサン・チェン（米国）が、ミラノ・コルティナ冬季五輪の現場から解説・リポートを行っている。米「ＹａｈｏｏＳｐｏｒｔｓ」の動画に登場。丸メガネをかけ、さらに素朴な雰囲気を漂わせている。昨夏にロサンゼルス・タイムズ紙が、チェンが２連覇がかかるミラノ・コルティナ冬季五輪を目指さないことを明らかにしたと伝え、正式な引退表明はなく、医学