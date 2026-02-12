ソフトバンクグループ（ＳＢＧ）が１２日発表した２０２５年４〜１２月期連結決算（国際会計基準）は、最終利益が前年同期比５倍の３兆１７２６億円だった。米オープンＡＩを中心に投資先企業の価値が向上し、４〜１２月期としては過去最高となった。保有株式の評価額が上がったことなどを反映して、投資利益は４兆２２０３億円と、前年同期の２兆１７００億円から倍近く増えた。オープンＡＩ関連の投資利益は２兆７９６５億円