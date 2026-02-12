「あのちゃん」こと歌手でタレント、あのがパーソナリティを務めるニッポン放送「あののオールナイトニッポン０（ＺＥＲＯ）」（火曜、２７時）が３月いっぱいで終了することが発表された。あのは自身のＸで「去年僕が自分で辞めると言いました。自分で決めました」と説明。「オールナイトニッポン０単発含めたら四年、レギュ三年間、本当にやってよかったです！！」と感謝をつづった。自ら終了を決めたのは「苦渋の決断でとて