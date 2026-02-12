（台北中央社）頼清徳（らいせいとく）総統は12日までに、台北市の総統府でフランス通信（AFP）のインタビューに応じた。中国が仮に台湾を併呑（へいどん）した場合、中国の拡張主義的な野心はとどまらず、次に脅威にさらされるのは日本やフィリピン、インド太平洋地域の他の国々となり、最終的には米大陸や欧州にも影響が及ぶと話した。頼総統が海外通信社のインタビューに応じるのは、2024年の就任以来初めて。インタビューの内