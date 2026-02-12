（台北中央社）台湾プロ野球・味全ドラゴンズは11日、韓国プロ野球のLGツインズと年間協力の覚書（MOU）を締結したと発表した。今後、マーケティングやチアリーディング、応援の分野で協力を進める。味全は報道資料を通じ、協力では「応援文化」に焦点を当てると説明。応援歌の権利交換に加え、チアリーダーやマスコットキャラクターの共演を行う他、マーケティング戦略の共有やリソース統合を通じ、ファンの試合に対する「参加感