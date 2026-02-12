2月12日、ジャパネットたかたは「ジャパネット40周年企業CM」と「春の下取り祭」のキャンペーンCMに、嵐の相葉雅紀を起用することを発表した。CMでは、女優の吉瀬美智子と共演し、全国放送されるという。「公式サイトでは、CMメイキング動画も公開されました。そのなかで相葉さんは、就任が決まったことについて『すごくありがたいですし、嬉しいです』と述べていました。さらに、『今年の春は、僕のなかでも大きな春なので、こ